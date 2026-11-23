Tak, tak... Smiejmy sie, a lekarska karawana jedzie dalej. Jesli pewne zjawiska sa tematy zartow w kabaretach to znaczy, ze tak naprawde spoleczenstwo akceptuje ten stan rzeczy i traktuje lekarska patologie jako rzecz normalna albo po prostu wie, ze nic nie moze z tym zrobic.

Tylko ciekawe czy jak ktos trafi na SOR z naglym przypadkiem albo bedzie chcial umowic sie do specjalisty to bedzie mu do smiechu.