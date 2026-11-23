Z jednej strony kabaret, a jednak dokument
Polska opieka zdrowia w pigułce. Młodzi i Moralni. POW: Szpital południowy ;)SzotyTv
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Polska opieka zdrowia w pigułce. Młodzi i Moralni. POW: Szpital południowy ;)SzotyTv
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Komentarze (10)
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Tylko ciekawe czy jak ktos trafi na SOR z naglym przypadkiem albo bedzie chcial umowic sie do specjalisty to bedzie mu do smiechu.
Wyobrażacie sobie to gdziekolwiek indziej. Zachodzisz do sklepu, pytasz o telewizor, a sprzedawca: Nie mam tego modelu, ale marża wynosi 300 zł, karta,