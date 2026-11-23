Czasami nie jest tak, że kogoś nie stać (w sensie ma pieniądze) ale uważa że produkt jest na tyle drogi, że nie opłaca

się go kupować. Z pensji mi zawsze kasa zostaje, ale z fryzjera, pizzy, kebaba, czekolady, orzechów (tych kupnych tylko) zrezygnowałem bo uznaje je za nieproporcjonalnie drogie. Bilety na koncerty i teatry też do nich zaliczam. Wizyty u lekarza też mocno zdrożały ale na szczęście nie muszę korzystać.