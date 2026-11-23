Chciałbym się z Wami podzielić pewnym postem, na który się dziś natknąłem na FB.
Ktoś zadał proste pytanie:
JAKA RZECZ STAŁA SIĘ TAK DROGA, ŻE PRZESTAŁEŚ JĄ KUPOWAĆ?
Pod postem ponad 2.3k komentarzy. Zwykli ludzie piszą że już nie kupują nowych ubrań. Kupują tylko najtańsze mięso. Tylko na wyprzedażach. Nie stać ich żeby kupić sobie rybę na kolację. Oczywiście zdarza się że ktoś napisze coś głupiego. Ale jednak większość z tych 2 tysięcy komentarzy to zwykli ludzie, dzielący się swoimi troskami.
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Komentarze (119)
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W Polsce była klasa średnia aspirująca. Teraz po covidzie, inflacji, wojnie i bańce AI nawet tego już nie ma.
@robercik3c: Fast foody tańsze wcale kiedyś nie były. Tylko problem jest taki, że ludzie widzą, że kanapka w maku kosztowała 2.99 zl a nie widzą ile się wtedy zarabiało,
To chyba jeszcze taka mentalność, że dobrze jest za coś przepłacić i pokazać światu, że mnie "stać".
Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać jak widzę ludzi wynajmujących gdzieś pokój, a chodzących w koszulach Polo za 500pln, z telefonem za kilka tys. PLN siedzących w knajpie z burgerem za 100 pln xD
Błoto na podwórku, rozpadająca się chałupa, ale pod BMW/ Mercedes, albo Audi, ewentualnie nowy chiński SUV.
Ludzie wykonujący jakies gUwnoPrace kupują np. grubego używanego SUVa, gdzie jeden pneumatyczny amortyzator potrafi kosztować blisko ich miesięczną pensje.
się go kupować. Z pensji mi zawsze kasa zostaje, ale z fryzjera, pizzy, kebaba, czekolady, orzechów (tych kupnych tylko) zrezygnowałem bo uznaje je za nieproporcjonalnie drogie. Bilety na koncerty i teatry też do nich zaliczam. Wizyty u lekarza też mocno zdrożały ale na szczęście nie muszę korzystać.
Raz popełnisz błąd przy ścinaniu się, to na przyszłość wychodzi coraz lepiej i szybciej.
Na plus była ta pandemia. Ze swoją fryzurą wtedy nie musiałem się nigdzie pokazywać :p
Nie było tragedii z włosami, po prostu czułem się pewniej ze swoimi eksperymentami na włosach.