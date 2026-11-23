Co tam, jak wam się podoba nowa jakość w polityce?

Jak się podoba gonienie patologi i przestępczości wśród polityków?

Jak się podoba odpolitycznienie spółek i odcięcie koryta?

Jak się podoba naprawa sądownictwa i walka o konstytucję?

Jacy ludzie są głupi... jedni i drudzy rządzą na zmianę już prawie cały XXI wiek, za każdym razem jest to samo bagno, ale pożyteczni idioci, zaślepieni blaskiem prezesów, będą walczyć o rację, mimo iż opiera się Pokaż całość