Dziesięć osób oskarżonych w Aferze Polnordu. Główny bohater niewinny.
Mamy kolejne potwierdzenie, że nasz piękny kraj jest ultymatywną formą bantustanu.fliso
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Mamy kolejne potwierdzenie, że nasz piękny kraj jest ultymatywną formą bantustanu.fliso
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Komentarze (23)
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tak jak zakopywali powiązania z ruską agenturą swojego konia naczelnego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡º ͜ʖ͡º)
Jak się podoba gonienie patologi i przestępczości wśród polityków?
Jak się podoba odpolitycznienie spółek i odcięcie koryta?
Jak się podoba naprawa sądownictwa i walka o konstytucję?
Jacy ludzie są głupi... jedni i drudzy rządzą na zmianę już prawie cały XXI wiek, za każdym razem jest to samo bagno, ale pożyteczni idioci, zaślepieni blaskiem prezesów, będą walczyć o rację, mimo iż opiera się