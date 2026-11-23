Złamany bark i 10 lat czekania na operację w Poznaniu
Jesteśmy ofiarami swojego sukcesu - komentuje takie kolejki Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. W. Degi w Poznaniu.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (12)
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Też złamałem bark (w komplecie z łokciem i nadgarstkiem xD), też jestem z Poznania i też na Degi był termin na za 10 lat. Więc mnie złożyli na Szwajcarskiej w dwa tygodnie. Akrobatą ani zawodnikiem MMA nie zostanę, po dwóch latach jeszcze nie jestem w stanie podciągnąć się na
@ryhu: Nie no, super operacja się udała mordo, pozazdrościć. xD Imagine bronić tego gówna.
ja j---e
Wyciekło nagranie ze szpitala przy ustalaniu stawek z NFZ dla polskich lekarzy