To niech jedzie do innego szpitala. Może jeszcze zrzutka na 2 000 000$ na terapię w USA bo sobie księżniczka wymarzyła konkretne miejsce.



Też złamałem bark (w komplecie z łokciem i nadgarstkiem xD), też jestem z Poznania i też na Degi był termin na za 10 lat. Więc mnie złożyli na Szwajcarskiej w dwa tygodnie. Akrobatą ani zawodnikiem MMA nie zostanę, po dwóch latach jeszcze nie jestem w stanie podciągnąć się na Pokaż całość