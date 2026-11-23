Propagandowe g---o aktywiszcza Zboralskiego. Nic nie wiadomo w jakich warunkach wypadek nastąpił, nawet mu się nie chciało zrobić kopiuj-wklej, bo w innych miejscach jest podany opis zdarzenia. No ale czego oczekiwać po takim typie, do normalnej pracy się jak widać nie nadaje.