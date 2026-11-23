Potrącił 32-latka na pasach i uciekł. Pieszy zmarł, 19-latek usłyszał zarzuty
Do wypadku doszło w sobotę wieczorem w Inowrocławiu. Policja zatrzymała kierowcę w Gniewkowie. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki bez udzielenia pomocy. Prokurator wystąpił o tymczasowy areszt; według rzeczniczki grozi mu do 12 lat więzienia.LudzieToDebile
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Komentarze (20)
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Jak był trzeźwy i by pomógł to max. zawiasy i zakaz prowadzenia na parę lat. Nie opłaca się uciekać w tym przypadku.
@Quassar: zupełnie jakby prawo działało, no jprd szok ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wiemy napewno że jest biedny i nie ma bogatego ojca bo złapali go + wnioskują o areszt
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@NocnyFuriat:
nocny furiacie, jest dzien, idz spac... A nie, tys sie znowu uaktywnil, jako propagandowe gowno aktywiszcze.
i co te dodatkowe informacje, w jakich warunkach nastapil wypadek, spowoduja, ze bedzie mniejsza wina kierowcy, ktory spowodowal wypadek? Bo te "dodatkowe informacje" tylko pogarszaja sytuacje sprawcy.