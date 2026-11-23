Pfizer odmówił zwolnienia zajętych pieniędzy mimo wyroku
W poniedziałek, 23 listopada, w Brukseli odbyła się rozprawa o wstrzymanie wykonania orzeczenia w sprawie szczepionek przeciw COVID-19. Resort zdrowia podał też, że koncern nie odblokował środków agencji żeglugi powietrznej, choć nakazał to sąd.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: Może by tak było, gdyby tylko w Polsce coś takiego istniało.
Poza tym skoro już łapówki zostały rozdane, to uczciwość nakazuje zapłacić (bo przecież nie ze swoich płaca tylko z państwowych, czyli niczyich), i to nie po kupiecku takie szwindle robić xD
#morawiecki