Pewne popatrzyli jak się u nas załatwia sprawy i jak funkcjonują sądy i prawo, i stwierdzili że w Bolanda mogą stosować prawo tak jak oni je interpretują, a jakby co to się ustawi szpaler ochroniarzy wkoło siedziby i po temacie.

Poza tym skoro już łapówki zostały rozdane, to uczciwość nakazuje zapłacić (bo przecież nie ze swoich płaca tylko z państwowych, czyli niczyich), i to nie po kupiecku takie szwindle robić xD