Dzierżoniowska policja poszukuje ściganych przez wymiar sprawiedliwości!
UDOSTĘPNIJCIE KOMUNIKAT! Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadzą poszukiwania mężczyzn ściganych przez wymiar sprawiedliwości. POSZUKIWANI SĄ: Zbigniew Ziobro - 56 lat Marcin Romanowski - 48 lat Adrian Boczkowski 40 latsnusss
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Komentarze (23)
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Także śmierdzi tu dezinformacją...
Nawet gdyby był pilnowany przez Węgrów, to tuż po p----------h wyborach przez Orbana, cichociemni powinni pilnować każdego jego kroku.