Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego na stronie facebookowej Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie nie ma takowego wpisu jak ten co przestawia OP? Ostatni wpis odnośnie osób poszukiwanych jest z tego samego dnia i podobnej godziny ale jednak jest inny.

Także śmierdzi tu dezinformacją...