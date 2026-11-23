W jedną sobotnią noc piłem a-----l ze szwagrem, umiarkowanie, ale nie mało, a że nieopodal mam komisariat policji, to wstąpiłem tam na drugi dzień, rano, koło 11, podmuchać, w taką żółtą "świeczkę", która jest na wyposażeniu komisariatów, dla ludzi, gdzie jeszcze zachęcają aby się badać. Trzy razy dmuchałem i za każdym razem zielono, mimo że nie czułem się jeszcze na siłach, bez śniadania jeszcze. Do samochodu nie wsiadłem, ale gdybym miał się Pokaż całość