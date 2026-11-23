Jeden alkomat pokazał 1,5 promila, drugi 0,00! Jak to możliwe?
Jak to możliwe, że w laboratoryjnych warunkach jeden alkomat pokazał 0,75 mg/l czyli ponad 1,5 promila a drugi 0,00? Ile podobnych sytuacji może być roku na polskich drogach, gdy kierowcy badani są alkomatami bez ustników?tomek-hall
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Komentarze (41)
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Wymaganie od policji, aby zarzuciła wykorzystywanie świeczek, bo czasem nie wskazują pijanych jest typowym błędem poznawczym.
TAK. Takie świeczki czasem przepuszczają nietrzeźwych, ale rekompensują to szybkością badania, która sprawia, że patrol policji bada 2-3 razy więcej kierowców, niżby miał badać jedynie przy użyciu alkomatów z ustnikami.
W związku z tym, nawet jak taka świeczka przepuści 5, czy nawet 10% pijanych to
https://www.youtube.com/watch?v=A4Zj0JfuRo4
Jakość państwa ocenia się moim zdaniem po standardzie pracy i przeszkolenia funkcjonariuszy policji. Polska jest daleko w tyle. I mentalność "PANA WŁADZY" jest wszędzie.
Takie kontrole warto robić w weekendy na wsiach, w okresie komunijnym, w miejscowościach turystycznych, nie trzeba ich robić na głównej arterii miasta w godzinach szczytu.
Na świeczce czerwono, proszę zjechać na bok. Tam dostałem prawdziwy alkomat, taki z ustnikiem, 0,00 i jazda dalej. Ale emocje jak na grzybach, aż bałem że browar z grilla w lipcu wyjdzie
Czyli afera o nic, szkoda czasu
Zresztą w internecie funkcjonują od dawna sposoby jak dmuchać żeby to urządzenie oszukać.
Same alkomaty z ustnikiem też nie są do końca precyzyjne (nawet jeśli są idealnie wzorowane), bo owszem mierzą zawartość alkoholu w oddechu, ale człowiek, stosując pewne techniki oddechowe jest w stanie w dużym zakresie zmieniać to stężenie alkoholu w oddechu (i
Doświadczony policjant nachyli się w kierunku kierowcy, położy ramię na dachu i pierwsze co to powącha czym pachnie wnętrze pojazdu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)