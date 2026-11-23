Tylko że to Rudy właśnie powiedział "wóz albo przewóz". Albo ta spółka zacznie działać, albo trzeba ją pogonić. Wziął do zarządzania nie polityka, tylko fachowca - Sebastiana Mikosza. I się udało.



Niestety, choćbym nie wiem jak wielkim był fanem Pana Mikosza, to z pocztą-polską ja po prostu nadziei nie dostrzegałem od początku. Ten PRLowski relikt obsadzony partyjnym betonem po prostu musi umrzeć.