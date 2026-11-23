LOT wyprzedził British Airways i Etihad. Polskie linie w światowej czołówce
PLL LOT zajęły 16. miejsce w rankingu 100 najlepszych linii lotniczych świata na 2027 rok, przygotowanym przez TIME i Statistę. Polski przewoźnik wyprzedził British Airways, Etihad Airways, United Airlines i Iberię. Wśród europejskich linii był trzeci.Skarbiec_Biz
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Komentarze (52)
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To a propos p--------o o strachu Niemców przed CPK.
Zresztą to i tak wciąż mniej niż przed pandemią
Niestety, choćbym nie wiem jak wielkim był fanem Pana Mikosza, to z pocztą-polską ja po prostu nadziei nie dostrzegałem od początku. Ten PRLowski relikt obsadzony partyjnym betonem po prostu musi umrzeć.
- New York Times napisał: dnia tego a tego odbył sie wyścig. Wygrał Reagan, Breżniew był drugi.
- Sowiecka gazeta napisała: odbył się wyścig. Reagan był przedostatni, a Breżniew zajął zaszczytne drugie miejsce
nie wiadomo tylko ile wcześniej miliardów podatników przepali.
To jest fatalny biznes. 4% marży w idealnych warunkach. jedno potknięcie, jakaś wojna, ceny paliwa i ich nie ma.