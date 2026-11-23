Cyberleek opublikował plik .exe GTA 6 z wersji na Xboxa przed terminem
Haker Cyberleek opublikował w poniedziałek plik game_scarlett_master.exe z wersji GTA 6 na Xboxa, ponad dwie godziny przed zapowiadanym terminem. Pierwsza niezależna analiza nie wykryła w nim złośliwego kodu, a Rockstar i Take-Two nie skomentowały publikacji.digital-nexus
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Komentarze (24)
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@3mortis: #nikogo (poza polackim autystykiem z piwnicy)
https://4lwayz.github.io/portwatch-vi/
PS. Oto dowód konsolowcy. Wasza wersja to tylko 85% pełnego GTA VI.