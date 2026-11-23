Przede wszystkim jak sie okaze ze najdrozsza gra swiata, projekt warty miliard, 2x wiecej niz najdrozszy film holywood.... zostanie przez miesiac wymemlany i wypluty w postaci scrackowanej, dzialajacej na pc i z otwartymi zrodlami zeby w-----c stamtad niesmiertelnych lgbt czy inne mody... to pokaze ze w zasadzie zaden soft nie jest beezpieczny a firmy od ai zaraz sie zesraja zeby kazdy wprowadzil regulacje bo to korpo ma z-----c prace kowalskiego a nie Pokaż całość