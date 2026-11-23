Było eldorado w IT, są zwolnienia. Klepacz kodu zamienia się w dyrygenta
Jeszcze wczoraj fach programisty miał być nietykalny i zapewniać bogate życie w przyszłości. Dziś programiści sensu stricto przestają być potrzebni, a LinkedIn gęstnieje od zielonych ramek "Open to work". Tak branża IT przechodzi transformację, która może czekać przedstawicieli wielu innych zawodów.bukins
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Komentarze (73)
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To zupełnie inaczej niż laryngolog, którego każdy rok jest inny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pojawił się ciekawy wątek.
Klepanie kodu już nie bawi.
Skończyły
@mocoloco: Rozbroiłeś mnie tym tekstem xD
I tak, na nie mam z tym problemu aby sie przekwalifikowac i pracowac, nawet moge na glovo czy wolt jezdzic.
Ale taki plan na siebie po wywaleniu z korpo ma mnostwo ludzi, wiec tam wszystko siadzie i najwazniejsza kwestia.
Dla kogo i po co beda uslugi, remonty,
sa tak niepotrzebni, ze nadal niektorym poleca sie "tworzenie osobnego, nowego chata" z mniejszym kontekstem, bo "genialny" AI tego nie ogarnia xDDD
zwiekszyla sie wydajnosc programistow - ot tyle i az tyle.
Ale ja nie wiedziałem, że to będzie AI, równie dobrze mógłby być to hindus, albo jeszcze zupełnie coś innego.
Był czas, że polacy pracowali za miskę ryżu w zagranicznych korpo (jakieś 5k PLN), a później w IT już życzyli sobie 15-25k, a hindus z 10x mniej, więc jak dla mnie było to pewnie, że IT w PL się długo nie będzie trzymać.