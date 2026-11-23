Bohaterski policjant ranny podczas zamachu opuścił szpital
Jakub Kulik, jeden z bohaterskich policjantów z Krakowa opuścił szpital - ustaliła reporterka Polsat News Teresa Gut. Mężczyzna został trzykrotnie postrzelony podczas policyjnej interwencji w trakcie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, do którego doszło 7 listopada.Menelowe_plus
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Komentarze (35)
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Niech dadzą chłopowi sowitą nagrodę, urlop ile chce, j----y awans i spokój, nie każdy chce być celebrytą.
Zdrowia !