Z drugiej strony co mieli zrobić? S--------ć? Schować się i przeczekać? Czekać na SWAT nie wiadomo ile jak koleś strzelał do ludzi? Zrobili to bo musieli, taka praca. Jakby się schowali i tylko obserwowali to dopiero mieliby potem przechlapane. Gdyby nie mieli broni (jak ci strażnicy miejscy) nikt by od nich tego nie wymagał ale jednak mieli.