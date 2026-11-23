Niedawno to liczyłem: wliczając wszystkich, którzy są na utrzymaniu państwa (emeryci, renciści, mundurówka, urzędnicy itp.) to już statystyczne 0.83 osoby utrzymuje jedną.

W takim systemie matematycznie nie może być dobrze. Potem zdziwienie, że dwójka osób w rodzinie z dziećmi normalnie pracuje, a nie może dopiąć budżetu z miesiąca na miesiąc. Nic dziwnego jak ma wrzucone jeszcze niewidoczne ~2.5 osoby i to zazwyczaj na niezłym poziomie utrzymania.