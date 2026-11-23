Miliardy na emerytalną zapaść Polaków są przejadane
Za niecałą dekadę liczba osób zdolnych do pracy w Polsce może spaść z 22 mln do 13 mln. W najczarniejszym scenariuszu jeden pracujący będzie musiał utrzymać dwóch emerytów i dzieci. Tymczasem fundusz, który miał zabezpieczyć system, przez lata finansował dodatkowe świadczenia z ZUS.mnvt
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Komentarze (25)
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W takim systemie matematycznie nie może być dobrze. Potem zdziwienie, że dwójka osób w rodzinie z dziećmi normalnie pracuje, a nie może dopiąć budżetu z miesiąca na miesiąc. Nic dziwnego jak ma wrzucone jeszcze niewidoczne ~2.5 osoby i to zazwyczaj na niezłym poziomie utrzymania.
@retzev: Kiedyś wcześniej zachodziły, więc bardzo prawdopodobne.
To jest moja matka i jej matka. Babcia ma już 90 lat, jest na emeryturze odkąd pamiętam (czyli wczesne lata 90) a mojej matce już pykło 60 lat i też siedzi na emeryturze. Piekło kobiet.
@RECAPTCHASSIE: żeby mieć leasing, to trzeba mieć działalność. 3700 netto na liniówce, przed odliczeniem leasingu, to jest niecałe 1300 na rękę. faktycznie może dużo nie zostać już po tym leasingu.
838 zl - kredyt na mieszkanie 80 mkw. w dużym mieście wojewódzkim
Ok. 200 zł czynsz i rachunki
550 zł rata za samochód
Ok. 200 paliwo
- stołować się na mieście
- mieć własne mieszkanie 80m2 w wojewódzkim na kredyt
- nowe auto
- odkładać 40% zarobków
Nie ja tak twierdze, to Ty tak napisałeś, w pokrętny sposób. Z choinki się urwałeś koleś. Potrafisz wymienić choć jeden normalny kraj w którym tak jest? Czyli nie kraj siedzący na ropie itp.