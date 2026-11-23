Szpital milionerów. Ujawniamy zarobki w bydgoskiej placówce
Jak ustaliliśmy, ośmiu lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zarobiło w 2025 r. ponad milion zł. Rekordzista w rok dostał wynagrodzenie w kwocie niemal 1,5 mln zł brutto. Placówka na pensje i kontrakty dla lekarzy wydała łącznie prawie 164 mln zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (5)
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@Chris_Karczynski: sugerujesz, że zakup sprzętu ma pierwszeństwo przed opłaceniem kontraktów?
Odważnie, biorąc pod uwagę że i tak są pozadłużane, więc nic nie mają ( ͡º ͜ʖ͡º)