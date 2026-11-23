Jak ustaliliśmy, ośmiu lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zarobiło w 2025 r. ponad milion zł. Rekordzista w rok dostał wynagrodzenie w kwocie niemal 1,5 mln zł brutto. Placówka na pensje i kontrakty dla lekarzy wydała łącznie prawie 164 mln zł.