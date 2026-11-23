Lekarka skazana za nękanie sąsiadów. Wyrok: 7 lat więzienia
Jest finał głośnej sprawy. Sąd wydał dwa prawomocne wyroki wobec 74-letniej Małgorzaty K. z Żdżar koło Dębicy. Emerytowana lekarka została skazana za wieloletnie nękanie kilku sąsiadów. W więzieniu ma spędzić łącznie siedem lat podaje "Fakt".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (9)
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Edit: nie no sorry, już 3,5 lat siedzi w areszcie.
@100piwdlapiotsza: A ten jej dom to jeszcze istnieje? Nie śledziłem sprawy od dawna już.