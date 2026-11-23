Za starej komuny była bieda i dzieła zebrane Lenina w ekskluzywnym wydaniu do kupienia za grosze.

Za nowej komuny też będzie bieda, zimno i głód, tyle że są inni bożkowie typu klimat i lpg oraz imigracja, no i będzie większy terror i zamordyzm, bo kiedyś nie było technologii i kasy na to żeby każdego szpiegować.

I tak samo będzie elita żyjąca w luksusie, a dla motłochu wrócą kartki (tyle że w formie Pokaż całość