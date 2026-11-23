Niemcy z koalicją 7 państw UE forsują ETS2. Polska protestuje
Polska walczy o odroczenie lub całkowite wycofanie systemu ETS2, który od 2028 roku wpłynie na ceny paliw i ogrzewania. 8 państw UE sprzeciwia się zmianom i domaga się wdrożenia nowych regulacji bez dalszych opóźnień. W tej sprawie skierowano już oficjalny list do Komisji Europejskiej.Lokator87
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Komentarze (38)
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@browarosss12: nie przeczytałeś leniuszku.
Za nowej komuny też będzie bieda, zimno i głód, tyle że są inni bożkowie typu klimat i lpg oraz imigracja, no i będzie większy terror i zamordyzm, bo kiedyś nie było technologii i kasy na to żeby każdego szpiegować.
I tak samo będzie elita żyjąca w luksusie, a dla motłochu wrócą kartki (tyle że w formie
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W tedy będzie najgłośniej wrzeszczał w internetach, że on od dawna o tym ostrzegał a POPISiorkie
P.S. Posiedział cicho pod kamieniem kilka miesięcy, aby znów wypełznąć przed wyborami. Teraz kwa udaje, że co złego to nie on. Ba, teraz to już będzie bohatersko walczył z problemami... które sam spowodował. Jpdl.
,,ETS lista za głosowali: Magdalena Adamowicz PO, Bartosz Arłukowicz PO, Marek Balt NL, Marek Belka PO, Robert Biedroń NL, Jerzy Buzek PO, Włodzimierz Cimoszewicz KLD, Jarosław Duda PO, Tomasz Frankowski PO, Andrzej Halicki PO, Krzysztof Hetman PSL, Danuta Hubner PO, Adam Jarubas PSL, Jarosław Kalinowski PSL, Łukasz Kohut NL, Janusz Lewandowski PO, Elżbieta Łukacjewska PO, Leszek Miller PO, Jan Olbrycht PO, Radosław Sikorski PO,
Ludzie już teraz mają problem z dopięciem domowych budżetów, a tymczasem Unia Europejska chce wdrażać ETS2, który może dodatkowo podnieść koszty ogrzewania, transportu i codziennego życia.
To jednak jebnie to musi być jakaś prowokacja.
Przypominam, że PiS zamiast inwestować w atom/oze to przejadał te pieniądze na partyjne sprawy, robił z nich wybory, finansował "Pegazusy" a jak zbudował elektrownię (w