Dane z 24 lat. Nie było ani jednego zabójstwa z użyciem legalnej broni.
Analiza kryminologiczna pokazuje, że b--ń wykorzystywana do popełniania przestępstw pochodzi niemal wyłącznie z czarnego rynku.stefan400
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Analiza kryminologiczna pokazuje, że b--ń wykorzystywana do popełniania przestępstw pochodzi niemal wyłącznie z czarnego rynku.stefan400
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Komentarze (69)
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Słaby argumet bo kazda nielegalna bron poczatkowo byla legalna. Pewnie to nie jest zbyt czeste ze producent np.Glock sprzedaje sztuki prosto na "czarny rynek"...
Dotyczy tylko jednego miasta i określonych lat. A poniewaz spora część wykopków komentuje nawet nie czytając to mamy klasyczny przykład dyskusji na łykopie.
Ps: nie jestem zwolennikiem zaostrzania dla zwykłej broni bo to bez sensu, ale z drugiej strony można kwestionować czy jest zasadne pozwolenie na półautomatyczna b--ń, której jedyną różnicą wzgledem wojskowej jest kwestia czy trzymasz spust, czy szybko nim klikasz. (do 8 strzałów
Przecież w Krakowie jakąś baba poszła nagrywać i też dostała kulkę
Więc