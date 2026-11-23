Szkoda że w artykule jest to opisane tak powierzchownie, nie są opisane badania i nie ma tam informacji skąd pochodziła ta nielegalna b--ń, a to jest tutaj kluczowe. Tak dla porównania, w USA większość przestępstw z użyciem broni to również b--ń z czarnego rynku, tyle, że tam badają pochodzenie tej nielegalnej broni i jak się okazuje, większość tej broni z czarnego rynku, to b--ń pierwotnie pochodząca od legalnych sprzedawców z kraju.

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