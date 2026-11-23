Taki niedobor ze mieszkania w nowo wybudowanym bloku w mojej okolicy stoja od lat PUSTE, osiedle jest praktycznie martwe a jednak ceny nieosiagalne dla przecietnego czlowieka. I taki blok bedzie stal nieogrzany i powoli sobie gnił, bo deweloperowi bardziej oplaca sie poczekac x lat az rząd da socjal dla bogatych zeby stali sie jeszcze bogatsi. A dla typowego Maćka ochłapy w postaci kredytu na cale zycie na klitke 30 metrow, jeszcze z Pokaż całość