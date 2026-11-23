2 mld zł na mieszkania. Kto skorzysta? Czy na pewno polskie rodziny?
Niedobór mieszkań w Polsce jest ogromny. Zwłaszcza jeśli chodzi o lokale na niskoczynszowy na wynajem. Ta sytuacja ma się zmienić dzięki pieniądzom z Europejskiego Banku Inwestycji, którymi będzie dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest głównym operatorem pańsFXMAG
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Komentarze (26)
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@dybligliniaczek: ale jak nie zniknie to co tam dasz sobie amputować?
1 kto to będzie spłacał?
2 kto to będzie budował?
Czy to nie przypadkiem kolejny biznes dla deweloperuchów?
1. Rząd, ze swoich pieniędzy
2. Urzędnicy
@Ishtarr: dasz jakiś namiar?
W sensie, żadnego mieszkania nie sprzedali?
To za te wywindowane jeszcze bardziej w kosmos ceny kupi je państwo.
Beton MUSI drożeć.
w zadnych planach lewicy nie planuja wybudowac tylu mieszkan ile poszlo na inwestycje, to jest glowny problem, inwestoza betonoza
Od 20 lat to słyszę.