To nie koniec sagi z jachtami dla władz kujawsko-pomorskiego.
10 mln planują wydać w latach 2027 i 2028 na inwestycje tzw. jachtowe - władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Portalkujawski
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10 mln planują wydać w latach 2027 i 2028 na inwestycje tzw. jachtowe - władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Portalkujawski
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Komentarze (17)
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@calban: jakby kursował, to by generował koszty czyli stratę. Taniej zakotwiczyć i czekać z wypisaniem protokołu zniszczenia.
No przecież nie pontonem ani kutrem!