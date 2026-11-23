swego czasu kuzyn w urzędzie [no lata temu już] powiedział mi, że u nich w urzędzie kupili x drogich lustrzanek, że urzędnicy potrzebują do zrobienia dokumentacji czy jak są wydarzenia. Po 2 latach nie ostała się żadna. Auto służbowe użytkowane głównie przez żonę wójta xD potem podarowane fundacji, która jest własnością... żony wójta, żona wójta dalej autem jeździ. Te jachty? Wiecie co? Jak wy nie chcecie tych polityów to czemu cały czas Pokaż całość