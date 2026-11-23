Mam trochę znajomych, którzy świadomie mieszkają na zadupiach i nachwalić się nie mogą, jak to miło, spokojnie i tanio... Dopóki są w miarę sprawnie i młodzi. Bez auta nie da rady nawet bułek kupić, wszędzie daleko, jeśli coś się stanie, to pomóc przyjedzie nigdy, a jak pojawiają się dzieciaki, to dopiero zaczyna się logistyczna karuzela, bo wszędzie trzeba je wozić. No i tak do pełnoletności, a wtedy absolutnym must have jest kolejny Pokaż całość