Wykluczenie transportowe dotyka 10 mln Polaków. To 40 proc. adresów
Wykluczenie transportowe ze względu na dostępność połączeń może dotyczyć około 10 mln mieszkańców Polski, czyli 27 proc. populacji. Aż 39 proc. punktów adresowych w kraju znajduje się na obszarach spełniających kryteria wykluczenia komunikacyjnego.Skarbiec_Biz
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Komentarze (132)
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I to jeden z przykładów, dlaczego obecna lewica zupełnie nie rozumie problemów zwykłych ludzi.
25 letni Fiat jest beee, ale 2,5 tonowy SUV zaj3bany cały elketroniką spalający ze 20 litrów już jest ekologiczny?
Producenci samochodów z UE są w dooopie to wymyślają sobie pomysły, żeby pobudzić popyt.
- wywalić w kosmos ceny aut i koszty ich utrzymania (Euro 7)
- wyciąć z użytkowania starsze dostępne cenowo auto (SCT)
- zatamować ruch w miastach (tak zwane "uspokajanie" prowadzące do śmierci miasta)
- a jak już komuś jednak uda się dojechać to zlikwidujmy miejsca parkingowe, żeby nie miał gdzie stanąć
To na pewno rozwiąże problemy ludzi, bo przecież lewica walczy o zwykłych niezamożnych
@NocnyFuriat: czyli Paryż, Berlin, Kopenhaga, Amsterdam, Oslo, Sztokholm, Wiedeń to już w praktyce same martwe miasta ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ma możliwości dojechania na nowe osiedla deweloperskie bo nie ma tam gdzie zaparkować. Mieszkańcy mają swoje miejsce podziemne ale odwiedzający nie.
Wyobraźcie sobie że jesteście emerytem, mieszkacie w wiosce i macie umówioną wizytę u lekarza w pobliskim mieście. Pogoda jak dziś. Czeka was marsz 1-3 kilometry do przystanku, czekanie na autobus, przesiadka już w mieście na tramwaj, kolejne dojście do przychodni, a wasza wizyta kończy się np. o 20:30 i
Ratują mnie sąsiedzi.