Bardzo fajne zapewnienia polityka.

A później przyjdą księgowi i eksperci od tabelek, zobaczą ceny naszego prądu, koszty pracy, prawo pracy i pierdyliard wymogów ekolologicznych, analiz środowiskowych, i organizacji ekologicznych, z którymi trzeba będzie się użerać(a zawsze trzeba przy takich inwestycjach) i z 40tys zrobi się 400 hindusów, za których zapłacimy dofinansowaniem i zwolnieniami z podatku.

Tak to działa.