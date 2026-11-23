Potężna inwestycja Tajwanu w Polsce. Będzie praca dla 40 tys. osób
Mogę potwierdzić, że w parku technologicznym będzie praca dla 40 tysięcy osób - mówi Ming-Hsin Kung o planowanej inwestycji w podwrocławskiej Miękini. Minister gospodarki Tajwanu podczas pobytu w Warszawie udzielił wywiadu tylko jednej polskiej redakcji: WNP. Wyjaśnia nam, dlaczego w Polsce widzi paairaG
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Komentarze (64)
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A później przyjdą księgowi i eksperci od tabelek, zobaczą ceny naszego prądu, koszty pracy, prawo pracy i pierdyliard wymogów ekolologicznych, analiz środowiskowych, i organizacji ekologicznych, z którymi trzeba będzie się użerać(a zawsze trzeba przy takich inwestycjach) i z 40tys zrobi się 400 hindusów, za których zapłacimy dofinansowaniem i zwolnieniami z podatku.
Tak to działa.
Myślisz, że takie czynniki nie były już analizowane tylko ktoś grał w darta z mapą i na tej podstawie wybrał lokalizację?
@re5ublimacja: zezwolenia na pracę dla obcokrajowców powinny być wydawane tylko na stanowiska z płacą pozwalającą swobodnie żyć z przeciętną konsumpcją. Może od średniej krajowej wzwyż?
Bez takiego wymagania 'przedsiębiorcy' ściągają sobie niewolników i zaniżają standard życia.