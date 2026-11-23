Szpital Medicover w Warszawie przestanie przyjmować porody. Problemy z zyskami
Szpital Medicover w Warszawie zakończy działalność oddziałów położniczego i neonatologicznego. Powodem decyzji są problemy z rentownością. Placówka nie uzyskała także kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.maxicololo
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Komentarze (36)
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Za mało dochodów chyba.( ͡° ͜ʖ ͡°)
@AL_CAPUCCINO: Tak do lekarza któremu płacą obywatele jakieś 100000 do 200000 miesięcznie a co?
Robia rzeczy planowane jak np. zatoki tego typu rzeczy.
Jak coś sie stanie to Cie wioza do panstwowego - rozwazalismy te placowke
Podobnie jak z emeryturami.
Nie zabierajcie mi nic, sam sobie odłożę a jak nie będzie mnie stać na leczenie / życie to szubienica czy kula z pistoletu laserowego?
Spójrz jakie są kontrowersje wobec eutanazji, a co dopiero w tym przypadku.
Skończyłoby się to tak, że takie deklaracje złożyło by na prawdę sporo osób, ale niewiele z nich by ją
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