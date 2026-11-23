Lepiej mieć agresywnego kapitana, z którym opłynę i zdobędę świat czy piz$##, która nawet nie wypłynie z doku, chyba jednak patrząc po reakcji większości załogi nie widzą przyszłości bez kapitana, który uczynił ich milionerami i top 1 korpo pod względem wartości.



Przykład spcx, Musk słynie ze swojego eksploatowania pracowników, ale po ipo był wysyp milionerów bo jak nie było kasy płacił akcjami, może po prostu chcąc osiągnąć coś globalnie trzeba jednak agresywnego Pokaż całość