Były szef Nvidii miał poniżać pracowników. W tle także zarzuty SEC
Imperium sztucznej inteligencji miało być (według doniesień) budowane na strachu, wulgaryzmach i księgowych znakach zapytania. Po głośnym odejściu Jensena Huanga z fotela prezesa Nvidii na jaw wychodzą szokujące kulisy zarządzania gigantem z Doliny Krzemowej. Gdy byli podwładni przerywają milczenieFXMAG
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Komentarze (21)
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zreszta bylo widac, wzrost kursu o 30%
stare młode blondynki ciemne płaskie cycate
Brakuje tu jednej jeszcze.
Przykład spcx, Musk słynie ze swojego eksploatowania pracowników, ale po ipo był wysyp milionerów bo jak nie było kasy płacił akcjami, może po prostu chcąc osiągnąć coś globalnie trzeba jednak agresywnego