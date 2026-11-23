C--j tam, najważniejsze, że mamy zielony ład i najdroższy prąd w Europie! W tym samym czasie wszyscy poza Europą n--------ą węglem aż miło, a my zabijamy swoje przemysły i gospodarki w imię ideologii, na którą wszyscy inni leją ciepłym moczem.

W tym samym czasie jesteśmy zalewani tańszymi produktami z tychże właśnie krajów, dzięki temu, że nie respektują i nie płacą za ideologię.



Unia po raz kolejny dzielnie walczy z korkami przy butelkach, Pokaż całość