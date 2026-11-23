Polski przemysł niemal stanął. Fatalne dane GUS
Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o zaledwie 0,1 proc. rok do roku, podczas gdy ekonomiści oczekiwali wzrostu o 2,7 proc. Produkcja budowlano-montażowa spadła o 9,3 proc., ponad dwukrotnie mocniej od prognoz. Spadki odnotowano we wszystkich działach budownictwa.Skarbiec_Biz
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Komentarze (77)
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W tym samym czasie jesteśmy zalewani tańszymi produktami z tychże właśnie krajów, dzięki temu, że nie respektują i nie płacą za ideologię.
Unia po raz kolejny dzielnie walczy z korkami przy butelkach,
@H_Moody: inwestują owszem, ale budują jednocześnie bloki węglowe bo na samym OZE nie ujedziesz, a dwa że biorąc pod uwagę koszty równoważenia energii i rozwleczonej infrastruktury, czasem wychodzi im taniej postawić blok węglowy.
A dziś na szczycie klimatycznym w Turcji kraje wywaliły się na cele klimatyczne i porozumienia nie osiągnięto. Jedynie UE chciała
tymczasem droga do niezaleznosci
jak w zeszłym roku wyprodukowaliśmy 100 krzeseł, to w tym roku też wyprodukowaliśmy 100 krzeseł, a nie 0 krzeseł ;]
Przynajmniej gej se może dostać rodzinne dopłaty i ulgi.
Kto siedzi na Wykopie, w cyrku się nie śmieje.
#clownworld
Nie podoba ci się zabicie rozwoju przemysłu? Ludzie umierający pod drzwiami sorów? Najdroższy prąd w europie? To może ty po prostu chcesz mieć ruskie czołgi pod domem co?!?!??!?!
Ale ciemnota dalej go popiera. Gdzie ci ludzie mają oczy?
Tusk to łamanie prawa i konstytucji, kosmiczne zadłużenie, afery (Kacprzyk), kradzieże pieniędzy powodzian, zapaść w służbie zdrowia, w rolnictwie, kosmiczne ceny paliw, podwyżki cen żywności, wzrastające bezrobocie, sędziowie