Unia o nowym podatku (usługi cyfrowe: 3% obrotu). Zapłacą Google, Meta, Amazon
Jednym z dodatkowych źródeł kapitału miałby być podatek od usług cyfrowych w wysokości 3% rocznych obrotów netto. Miałby objąć firmy z obrotami powyżej 50 milionów euro w UE i powyżej 750 milionów euro na całym świecie. W praktyce to więc uderzenie w Big Techy. Choć taki podatek byłby pokaźnym zastFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
@LeeFu: Masz jeszcze jakieś złudzenie prywatności? W Google, czy na Facebooku?
I co bedziesz mial z tych pieniedzy? A i oczywiscie podatkow sie nie przerzuca na klineta.
A co do handlu, rolnictwo leży i kwiczy jest naprawdę źle takie gospodarstwa po 50 hektarów nie dają sobie rady. Te umowy naprawdę nam szkodzą.
1. Podatek zostanie zrzucony na konsumentów
2. Jeśli nie, to i tak wykombinują jak ten podatek ominąć
3. To bigtechy i inne duże firmy dyktują warunki a nie unia, więc pewnie i tak tego nie będzie. Dobry przykładem jest LVMH i panBernard Arnault który zagroził, że po wprowadzeniu nowych podatków we Francji przeniesie spółki za granicę, a ich spółki przynoszą rocznie miliardy euro w podatkach. ¯\(ツ)/¯
1. O nie, firma/partia zapłaci za promocję w internecie 3% więcej. Koszty po stronie konsumentów końcowych z tego powodu będą niewyobrażalne.
2. Podatek obrotowy jest najtrudniejszy do ominięcia.
3. Jeden kraj jest słabszy, ale cała Unia może stawiać warunki. Żadna firma nie rzuci zabawkami i nie zostawi rynku 450 mln najbogatszych ludzi na świecie. Do tej pory baliśmy się odwetu ze stronu USA, ale dzięki pomarańczowej małpie dostaliśmy dowód,