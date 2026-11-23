Zakładam 3 możliwe opcje:



1. Podatek zostanie zrzucony na konsumentów

2. Jeśli nie, to i tak wykombinują jak ten podatek ominąć

3. To bigtechy i inne duże firmy dyktują warunki a nie unia, więc pewnie i tak tego nie będzie. Dobry przykładem jest LVMH i panBernard Arnault który zagroził, że po wprowadzeniu nowych podatków we Francji przeniesie spółki za granicę, a ich spółki przynoszą rocznie miliardy euro w podatkach. ¯\(ツ)/¯