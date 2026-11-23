Prywatna opieka medyczna podrożała o 91 proc. UOKiK interweniuje
Koszty prywatnych pakietów medycznych dla pracowników wzrosły od 2020 roku o 91 proc. W 2027 roku abonamenty zdrowotne w Polsce mogą podrożeć średnio o kolejne 15 proc., wobec 10 proc. prognozowanych globalnie. UOKiK wszczął postępowania dotyczące działalności Lux Medu, Medicoveru i Enel Medu.Skarbiec_Biz
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Komentarze (27)
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Jeszcze nie tak dawno za 3 stówy spokojnie jednego zęba dentystka w luxmedzie mi obrobiła na jednej wizycue i 100% w cenie pakietu, a teraz jak byłem ostatnio z najprostszym, najmniejszym zębem (co prawda kanałowo, ale jeden kanał) to już trzecia wizyta, łącznie 1500 zł (możez 60% ubezpieczyciel pokrywa) i jeszcze rachunek nadal bije.
Ewidentnie kombinatoryka się tu jakaś włączyła.
Sam chodzę do dentysty i ceny zrobiły się jakieś chore - sama higienizacja to teraz wydatek kilku stówek.
Czytaj drożej i gorzej dla przeciętnego kowalskiego.
Uratować nasz może tylko dobrze zreformowany NFZ.
Ale za to pensje stoją prawie w miejscu (poza sztucznie podnoszoną minimalną)...
@dzbanek123: czyli już nigdy nie będziemy mieć dobrej służby zdrowia. Zostanie ona taka jaka jest na zawsze ?
To smutne.