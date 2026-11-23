Nie tylko pakietów.



Jeszcze nie tak dawno za 3 stówy spokojnie jednego zęba dentystka w luxmedzie mi obrobiła na jednej wizycue i 100% w cenie pakietu, a teraz jak byłem ostatnio z najprostszym, najmniejszym zębem (co prawda kanałowo, ale jeden kanał) to już trzecia wizyta, łącznie 1500 zł (możez 60% ubezpieczyciel pokrywa) i jeszcze rachunek nadal bije.



Ewidentnie kombinatoryka się tu jakaś włączyła.