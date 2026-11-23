Walka z cheatmi jest obecnie walką z wiatrakami, bo co to za problem w 2026r, z claude codem usunąć to g---o, i zrobić wersję alternatywną, co będzie wysyłała nieprawdziwe informacje?



AI jest na poziomie takim, że za parę dni przepoprtujemy GTA VI do wersji na PC, przez paru ludzi na świecie, a nie przez wielką korporację z tysiącami pracowników.