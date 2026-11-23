Linux CachyOS zacznie obsługiwać Easy Anty-cheat.
CachyOS now supports Easy Anti-Cheat on Linux, the anti-cheat behind many multiplayer games. The November 2026 release ajack1232
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CachyOS now supports Easy Anti-Cheat on Linux, the anti-cheat behind many multiplayer games. The November 2026 release ajack1232
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Komentarze (28)
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@MilionoweMultikonto: no nie wiem. Póki co to ludzie stoją w miejscu jak chodzi o umiejętności grania, a AI robi szybkie postępy. To nie musi być jakieś AGI które będzie we wszystkim najlepsze, ale może być coś co umie grać lepiej od człowieka tylko w jedną grę.
To to potrafiły już wiele lat temu. Rozpoznawanie obrazu i skrypty nie istnieją od dziś.
Czyli trzeba mieć kompa ze znienawidzonym TPM? Tym samym za którego wymóg Microsoft został zjechany?
AI jest na poziomie takim, że za parę dni przepoprtujemy GTA VI do wersji na PC, przez paru ludzi na świecie, a nie przez wielką korporację z tysiącami pracowników.