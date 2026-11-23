Hej

Chciałbym wam spróbować odpowiedzieć na pytanie dlaczego nigdy nie powstanie uczciwa alternatywa dla portalu znanyLekarz.pl i dlaczego nic się nigdy nie zmieni (jeśli już to na gorzej) w służbie zdrowia. Ale od początku

Widząc co się dzieje z dostępem do lekarzy, ich podejściem do pacjenta, czy brakiem możliwości zweryfikowania lekarza przed wizytą, wpadłem na pomysł stworzenia darmowego portalu z opiniami o lekarzach. Idea była prosta. Zebrać dane wszystkich lekarzy dać możliwość składania opinii przez użytkowników, oraz mieć możliwość porównywania cen wizyt u danego lekarza w różnych placówkach. I już na etapie tworzenia pomysłu pojawiły się problemy, które mnie przeraziły

Oficjalnie jest kilka źródeł ogólnie dostępnych dla pacjentów. Są to;

Centralny Rejestr Lekarzy (rejestr.nil.org.pl) prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską – teoretycznie pełna baza lekarzy, ale nie ma otwartego API, a regulamin wprost zakazuje automatycznego pobierania danych. Chcesz korzystać legalnie? Musisz podpisać indywidualną, płatną umowę z NIL. I nawet wtedy nie dostaniesz tam adresów gabinetów.

RPWDL (dane.gov.pl / e-Zdrowie) – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Tu miłe zaskoczenie: dane są w pełni otwarte, darmowe i aktualizowane codziennie. W jednym pliku ZIP jest ponad 170 tysięcy aktywnych praktyk lekarskich – z imieniem, nazwiskiem, numerem PWZ, specjalizacjami i adresami gabinetów.

NFZ API – otwarte API z listą placówek i kolejkami na NFZ.

Pomyślałem: „Super, technicznie to żaden problem!”. Dane są legalne i darmowe, a samą aplikację średniozaawansowany programista jest w stanie napisać po godzinach. I tutaj właśnie zderzyłem się ze ścianą. Bo problemem nie jest kod, tylko prawo i ekonomia.

Ściana nr 1: „Pułapka Bisnode” (RODO) Pobranie otwartych danych z RPWDL jest w 100% legalne. Ale w momencie, gdy wrzucasz do swojej bazy 170 tysięcy lekarzy (osób fizycznych prowadzących praktykę) i wystawiasz im publiczne profile, wchodzi art. 14 RODO. Masz obowiązek poinformować każdą z tych osób, że przetwarzasz jej dane. Pomyślicie: „Przecież nikt nie wyśle 170 tysięcy listów, to absurd”. Dokładnie tak broniła się firma Bisnode. UODO nałożył na nią prawie milion złotych kary, a Naczelny Sąd Administracyjny w 2023 r. prawomocnie tę karę podtrzymał. Wysoki koszt wysyłki nie jest dla sądu żadną wymówką.

Ściana nr 2: Pozwy za negatywne opinie Załóżmy, że jakoś to obejdziesz (np. tworząc profil dopiero przy pierwszej opinii). Wtedy pojawia się pierwszy niezadowolony pacjent, a chwilę później lekarz, któremu ta opinia się nie podoba. W marcu 2025 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko ZnanyLekarz.pl (10 tys. zł zadośćuczynienia + nakaz usunięcia wpisu, a lekarkę w sądzie aktywnie wspierała Okręgowa Izba Lekarska). Sąd postawił sprawę jasno: portal z opiniami nie jest neutralną tablicą ogłoszeń. Jeśli lekarz zgłosi opinię jako nieprawdziwą, masz dwa wyjścia:

Usunąć ją.

Zostawić ją – i wtedy w sądzie to Ty musisz udowodnić jej prawdziwość (samo „pacjent tak twierdzi” nie wystarczy).

Dla dużej korporacji z własnym działem prawnym kilka takich procesów rocznie to po prostu koszt prowadzenia biznesu. Dla twórcy darmowego, niezależnego portalu 2–3 takie pozwy oznaczają bankructwo.

Ściana nr 3: Dane wrażliwe, Omnibus i DSA Pacjenci w opiniach opisują swoje choroby – a to już dane wrażliwe o zdrowiu (art. 9 RODO). Chcesz weryfikować, czy pacjent faktycznie był na wizycie (czego pilnuje UOKiK w ramach dyrektywy Omnibus)? Musisz budować system weryfikacji paragonów/dokumentów bez ich przechowywania. Do tego dochodzi unijny DSA: formalny system zgłoszeń, pisemne uzasadnienia moderacji i procedura odwoławcza. Nie zrobisz tego na JDG – musisz założyć spółkę z o.o., opłacać księgowość, prawnika i realną moderację.

I tu zamyka się błędne koło Żeby utrzymać spółkę, prawników, moderację i mieć poduszkę finansową na ewentualne pozwy, taki portal musi zarabiać duże pieniądze. Pacjenci nie zapłacą abonamentu za czytanie opinii o lekarzach. Więc kto ma pieniądze i jest skłonny zapłacić? Lekarze i przychodnie. A w momencie, gdy zaczynasz brać pieniądze od tych, których masz bezstronnie oceniać – właśnie zbudowałeś drugiego ZnanyLekarza.

Dlatego uczciwa, darmowa i niezależna alternatywa raczej nigdy nie powstanie. Nie dlatego, że nikt nie potrafi jej zaprogramować – tylko dlatego, że system prawny i koszty obrony przed pozwami skutecznie wycinają każdego mniejszego gracza, zostawiając na rynku wyłącznie korporacje, które utrzymują się z abonamentów od samych lekarzy.