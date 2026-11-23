Syn sąsiada przyjechał pół roku temu z USA aby przez rok lub dwa dorobić się w Polsce. Opowiadał że tam aby zarabiać musiał kasy do państwa włożyć studia staż szkolenia . W polsce jest wolna amerykanka kończy studia za darmo i jest panem życia lub śmierci .Ciekaw jestem czy jest w Polsce lekarz ze stażem 3 lat co mieszka w bloku na osiedlu.