Zawody medyczne zdominowały ranking największych podwyżek wynagrodzeń w Polsce
Lekarze wyprzedzają programistów i wyższych urzędników w rankingu najlepiej wynagradzanych zawodów. Ochrona zdrowia zdecydowanie zdominowała ranking! Aż 9 z 10 grup zawodowych z najwyższą dynamiką wynagrodzeń jest związanych z medycyną.KRZYSZTOF_DZONG_UN
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Komentarze (72)
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1) automatyczne podwyżki dla lekarzy, żeby mogli więcej kraść...
2) wpychanie mundurówki przed kolejkę do lekarza przed ciężko pracujących Polaków...
A to wszystko za pieniądze ciężko pracujących Polaków...
3). https://wykop.pl/link/8053013/219-politykow-koalicji-w-spolkach-dziennikarze-dotarli-do-listy
219 polityków koalicji w spółkach. Dziennikarze dotarli do listy
Lekarz w Norwegii tak dobrze nie ma jak w Polsce.
Stawki Norweskie ale ceny jeszcze Polskie...
@marian-g: znam I takich z 10 czy 15 latami co tak mieszkają. Nie wiem skąd myśl, że każdy chce mieszkać w domu xdd
Ta dodatkowo nie siedzi w ciepłym gabineciku tylko ma jeszcze jeździć po chałupach
Acha i ta na bank nie będzie pracowac w pełnym wymiarze.
A tak to powodzenia Areczku w negocjacjach z korpo, które dodatkowe są ze sobą w zmowach.
W Lidlu w niemczech ludzie zarabiają ze 2-3 tyle co w PL, ale jakoś na półkach masz prawie takie same ceny jak w PL.
@inflacja_biedaku: zobacz ile są w stanie zrobić w górnictwie.
Pracowałem w różnych korpo i biura w PL były traktowane jak bydło porównując do Szwecji, Francji, czy UK przy restukturyzacjach.
W IT podejrzewam że będzie w miarę gauss.
A u lekarzy to tak średnio + 10% komin 10x więcej niż pozostali. Zawyża to średnią dwukrotnie.