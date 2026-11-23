"Lepszą sałatę dostają hipopotamy w ZOO". Tak oszukuje się w szpitalach
Kiedy ogólnopolskie media donoszą, że dyrektor zadłużonego szpitala w Krasnymstawie prosi mieszkańców powiatu o warzywa na posiłki dla pacjentów, wybucha burzliwa dyskusja. Jadę do Izbicy, gdzie gminny dostawczak ma zbierać wystawione przed domami dary dla szpitalnej kuchni.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (67)
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@60groszyzawpis:
Komentarz usunięty przez autora
gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego dziecko dostaje w szkole poszatkowane owoce lub warzywka, to już wie
(ʘ‿ʘ)
Pamiętasz [ odnowa biologiczna ] jaj papierem ściernym ścierali z wędliny spleśniałą górną warstwę pleśni i czegoś tam jeszcze :D
https://uwaga.tvn.pl/reportaze/odswiezanie-wedlin-w-sklepie-ls6690570
polecam obejrzeć video