wszystkie te zbiorowe żywienia zaopatrują się w warzywka/owoce w ten sam sposób - idzie do nich towar niehandlowy - w przypadku surówek sprawa prosta - wycina się zepsute kawałki i szatkuje; jeśli to ma być jednak nie sałatka, to kroi się na kawałki i usuwa zepsute elementy;

gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego dziecko dostaje w szkole poszatkowane owoce lub warzywka, to już wie

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