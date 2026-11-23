"Lekarz nie zrobił cesarki, bo czekał, aż kolega skończy grać w kosza"
On nie miał prawa tego przeżyć - usłyszała od neonatologa, który po porodzie ratował jej synka. Na życiu Wrocławianki i jej dziecka zaważyło 25-30 minut. Lekarze z USK zbyt późno przeprowadzili cesarskie cięcie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (111)
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I wszyscy utrzymujemy to z dobrego s rduszka i chęci.
Zaiste, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
Z diagnostyką dali d-py ale opis tego wszystkiego chaotyczny. Ja bym obu zawiesił pwz.
O, a tego to sie nie spodziewałem. Szkoda ze paywall, bo nie wiem, czy tez jest z rodziny lekarzy, czy tata, wuj albo ktoś jest czynnym politykiem czy może po prostu od razu poszła do mediów.