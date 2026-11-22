Ktoś dał AI dostęp do Onetu czy redaktorzy nie widzą co wklejają?XD
A jeszcze niedawno na wirtualne media w artykule Onet płakał że AI przyczynia się do "gównowacenia" internetu XDDDK1DoN
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A jeszcze niedawno na wirtualne media w artykule Onet płakał że AI przyczynia się do "gównowacenia" internetu XDDDK1DoN
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Komentarze (103)
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Lepiej nie będzie bo alternatywy to nisza dla pasjonatów. Masie zostanie papka - podobnie jak to się stało z radiem i telewizją.
W sumie dzięki AI może poziom wzrośnie w tym przypadku XD
@ChillExecutiveOfficer: jest, za to "sztucznie inteligentnym" ( ͡º ͜ʖ͡º)
Wiosną zostali przejęci przez Axel Springer, właściciela Onet.
Subiektywna ocena: poziom spadł i zaczelo sie pojawiać więcej clickbajtów.
Cóż trzeba bedzie poszukać wiosną czegoś innego.
Onet to od dawna jeden wielki clikbajt.
Tak wygląda dzisiejszy kapitalizm. Konkurowanie o klienta lepszą jakością na wolnym rynku to jakieś bajki dla kuców, takie firmy