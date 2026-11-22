Onet od zawsze słynął z artykułów pisanych na kolanie przez półanalfabetów po licbazie, którzy chcieli sobie dorobić. Teraz zwyczajnie taniej jest kazać chatowi, żeby coś wysrał na poczekaniu, a poziom pozostanie ten sam, czyli w okolicach dna i mułu. Może jedynie błędy ortograficzne znikną.