Sztuczna inteligencja stworzyła własny procesor. Wyniki są niemal niewiarygodne
Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga już programistom pisać kod, ale zaczyna również projektować sprzęt, na którym sama może działać. Amerykański startup Architect Labs zaprezentował Frostbite, eksperymentalną architekturę procesora opracowaną przez systemy AI.ochucki
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Komentarze (48)
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To co z tym wspólnego ma AI? Napisało dokumentację?
Czyli znowu stary kotlet odgrzany przez jakiś startup dla zadowolenia inwestorów.
No ukradło, połączyło coś tam od jakiegoś badacza z garażu na Jamajce i wypluło dokumentację, nie mając żadnego doświadczenia. Ci jeszcze niczego nie wyprodukowali, a tym bardziej nie sprawdzili, czy to w ogóle działa. Dopiero jak wyprodukują, zobaczą, że to g---o nie działa. Ale wcześniej wypuszczą akcje, jak Anthropic, i na otwarciu będzie 400 nowych 100usdx milionerów, a akcje stracą 13% w ciągu jednego dnia, na zamknięciu sesji. Taka
Obecnie programowanie mikrokontrolerów w c++ jest tak wysokopoziomowe że nie zauważysz różnic między arm a riscv.
Z ciekawostek są już komputery jednopłytkowe z procesorami riscv na których działa linux. Z takich ciekawszych orange pi rv2 8 rdzeni, 8gb
Kiedy wy się nauczycie, że AI to nie jest żadna inteligencja? To maszyny statystyczne.
W większości przypadków póki co tyle wystarczy.
Dyskusja czy AI tworzy coś faktycznie nowego czy iteruje tylko nad tym co już kiedyś stworzył człowiek jest póki co mocno drugorzędna bo nawet ten drugi przypadek ma jeszcze bardzo dużo przestrzeni do czysto maszynowej optymalizacji.
AI niekonieczne musi stworzyć jakiś cudowny nowy typ tranzystora czy bóg wie co ale znając wszystkie zasady dalej może je poukładać wydajniej niż człowiek.
Czy halucynacja?
Zwyczajnie przez brak środków i niedoskonałą organizację pracy w setkach korporacji, skupianie się na zyskach "tu i teraz" niż na "świetlanej przyszłości".
"AI" jedynie skleiła klocki do kupy.
Przykład z trochę innej beczki. Wiemy doskonale co ludzkość musi zrobić by osiągnąć typ 3 w skali Kardasheva ... technologicznie, nie koncepcyjnie.
@BezDobry: Za 3 lata świata nie poznasz, tylko u ruskich nic się nie zmieni, tam to zawsze chlali, kradli i się mordowali
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobliwo%C5%9B%C4%87_technologiczna
Jak ktoś jej rozkaże wygenerować milion różnych zdjęć kotków to to zrobi.
Ale trochę masz rację, jak poprosisz o lek na raka to zrobi ci wykład, że rak to nie jedna choroba tylko wiele różnych i nie ma uniwersalnego leku który wyleczy zarówno raka płuc i raka kości