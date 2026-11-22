Generalnie to mamy chyba czasy, w których może wróci pewien rozwój, jak tylko wpadnie się na dobry pomysł i powie, że "wymyśliło to AI", bo niestety, tak samo jak w tym wypadku - dobry pomysł ma już przewie 30 lat, ale brak chętnych, może się znajdą, kiedy usłyszą "AI". Z wieloma problemami w inżynierii obecnie tak jest, robi się "tak i już", bo działa, to po co zmieniać? Producentów rzadko przekonuje fakt, Pokaż całość