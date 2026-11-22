Amstaff pogryzł małego yorka. Sąd zapomniał wysłać papiery...
Poszkodowany nie został poinformowany przez sąd o terminie rozprawy - przez co nie zasądzono mu zwrotu kosztów leczenia jego pieska. Przewodniczący sądu "przeprowadził z sędzią prowadzącą sprawę rozmowę o zachowaniu większej uważności przy wyznaczaniu posiedzeń i rozpraw".tombeczka
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Komentarze (20)
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26 października sąd wysłał do niego odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. 2 listopada Ziętara wniósł apelację. Sąd zapowiedział nadanie jej właściwego biegu.