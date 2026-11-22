Dla formalności trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze artykuł prasowy wskazuje na postępowanie karne- tutaj udział właściciela psa nie jest wymagany jeśli nie zgłosił się w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Po drugie właściciel pogryzionego psa ma możliwość wystąpienia na drogę postępowania cywilnego o zasądzenie odszkodowania. Artykuł wprowadza w błąd i to poważnie bowiem manipuluje i to w sposób rażący