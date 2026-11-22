Prawniczki: Polacy pokrzywdzeni w Gazie, a prokuratura odmawia śledztwa
Patrycja Grzebyk i Hanna Kuczyńska krytykują reakcję polskich organów ścigania na zawiadomienia o zbrodniach międzynarodowych. Opisują odmowę wszczęcia postępowania w sprawie Polaków pokrzywdzonych w Gazie i wyjaśniają, dlaczego powołanie się na działania MTK uważają za bezpodstawne.LudzieToDebile
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Komentarze (22)
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Taki motyw był też w innym miejscu, gdzie ludzie schodzili do podziemi. Tam była łaźnia i dezynfekcja
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