Problem z treściami generowanymi przez AI jest taki, że często jest to po prostu kradzież intelektualna. Przeredagowane posty z reddita, blogów i innych książek. Pisanie książek jest na tyle mało opłacalne i czasochłonne, że głupi by nie korzystał z AI. Niestety, kiedy wszyscy pisarze zaczną korzystać tylko i wyłącznie z AI i nie będą generować nowych pomysłów, to po pierwsze nie będzie na czym trenować AI i jakość generowanej treści spadnie, po Pokaż całość