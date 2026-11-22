Nagrodzona powieść znanego autora w 99 proc. wygenerowana przez AI
Jego odpowiedź odrzucająca to oskarżenie wygerowana w 84 proc. przez AI. Sprawdzane na Pangram.Eldritch2077
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Jego odpowiedź odrzucająca to oskarżenie wygerowana w 84 proc. przez AI. Sprawdzane na Pangram.Eldritch2077
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Komentarze (41)
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Kiedyś testowałem je na bazie fragmentu książki - już nie pamiętam tytułu - napisanej w 20 wieku, wynik wskazywał na 70-80% treści wygenerowanych przez AI.
@Marmite: Ja z kolei swoje CV sprawdzałem bo byłem ciekawy czy mogą odrzucać przez to, że 'jest wygenerowane przez AI'. Na moim oryginalnym CV (napisanym ręcznie przez mnie), wyszło mi 80% treści AI, zacząłem coś zmieniać i wzrosło do 91%. Potem wrzuciłem parę tekstów wygenerowanych przez AI bo fajnie
Osobiście popieram transparentność w tych tematach, tzn. jak autorem książki jest Claude, to niech książka jest tak oznaczona, ale jak ktoś się nie przyzna, to nie ma obecnie systemu który coś takiego wykryje.
Powyższy komentarz napisało Gemini, a Pangram go ocenił: 100% of this text is possibly AI
W tym przypadku Pangram się nie pomylił.
Po drugie, autor może wymyślić fabułę, wątki itp, a AI moze nadac temu formę.
W literaturze pięknej forma jest unikalna dla każdego autora. Nikogo nie interesuje świetny pomysł, który jest opisany językiem przedszkolaka.
https://wykop.pl/wpis/88347327/robie-po-godzinach-miesiecznik-o-grach-na-pc-i-ste
Od razu uczciwie: teksty piszą agenci AI na podstawie recenzji i źródeł, a ja wybieram, co wchodzi do numeru, i odbieram każdą stronę składu. Bez