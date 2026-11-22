Lekarze i pielęgniarki to dzisiaj elity z zarobkami wyższej kadry kierowniczej z przemysłu w przypadku pielęgniarek i prezesów wielkich firm w przypadku lekarzy. Jedyna grupa zawodowa która wygrała z systemem ALE tylko dlatego że to idzie z budżetu. W każdej innej branży cały sektor by zbankrutował i wyniósł się z Polski. Za służbę zdrowia trzeba płacić i tak, nie ma możliwości żeby było taniej bez silnego premiera, ale Tusek nic nie zrobi Pokaż całość