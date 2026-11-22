Szpital w Choroszczy ma 130 mln zł długów. Lekarze zarabiają nawet 43 tys. zł
Szpital psychiatryczny w Choroszczy ma ponad 130 mln zł zobowiązań, a koszty zatrudnienia przewyższają jego przychody. Najwyższe wynagrodzenia lekarzy sięgają 43 tys. zł miesięcznie, a pielęgniarek niemal 24,5 tys. zł. Dyrekcja chce zlikwidować 13-procentową premię. Związki zawodowe protestują.Skarbiec_Biz
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Komentarze (91)
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Komentarz usunięty przez moderatora
NAGLE zaczęli zarabiać GIGANTYCZNE pieniądze a oszustwa zostały bo to jednak przyzwyczajenie. Jak ktoś miał średnią krajową i oszukał to zarobił dwie średnie, no ale jak te dziady zaczęły zarabiać miliony to nagle przy oszustwie nie masz 1 mln ale np. 2-3. Skala się zmieniła. PiS
-12 lat w firmie produkującej maszyny do przemysłu, którym się zajmował
-10 lat na produkcji jako specjalista
-8 lat w Polsce jako dyrektor techniczny
-43 k brutto
A próbuje się ludziom wmówić, że lekarze to jacyś nadludzie i należą im się zarobki 40 k+, a nawet 100 k+ xD