Luksusowe życie kardynała. Kto stoi za bezkarnością Stanisława Dziwisza?
Pierwsze słyszę, o niczym nie wiem mówił też w słynnym wywiadzie w TVN24 pytany o tuszowanie pedofilii w Kościele. Amnezja? śmieje się jeden z krakowskich księży. Tam, gdzie nie zadają niewygodnych pytań, hołdują mu i kłaniają się, pamięć go nie zawodzi, opowiada, sypie anegdotami.runnerrunner
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Komentarze (42)
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I obaj nic nie widzieli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
SB
Coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=t4zGKkiR70Y
Szatan zabił kilka osób, a Bóg tysiące ludzi i zwierząt (potop)
@tupowinienbycnick: Oj. Prosisz się o smutnych panów z rana xD.
Obywatele którzy nie potrafią postawić się czarnej mafii i chodzą do kościółka i chrzczą dzieci "bo trzeba".
Kler okrada gminę Kraków
I co się dziwisz
Tak mi się skojarzyło