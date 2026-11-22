Kto doprowadził do podpisania konkordatu dając klerowi bizantyjskie przywileje i potem przez 12 lat (sic!) był ambasadorem RP w Watykanie? No tak wygląda układanie się sceny politycznej z czarną mafią. Konkordat zawarto 28 lipca 1993 roku – dwa miesiące po tym, jak rząd Suchockiej przegrał wotum zaufania, a Sejm został rozwiązany przed przyspieszonymi wyborami.