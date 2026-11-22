Cyberatak na ePUAP. Dobrze to nie wygląda
Atak na ePUAP został wykryty i zatrzymany. Ze względów bezpieczeństwa prewencyjnie ograniczyliśmy dostęp do systemu, którego pełne działanie przywróciliśmy 19 listopada. Okoliczności incydentu bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego nie możemy ujawniać dodatkowych szczegółów dotyczących ajacek-zelisko
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Komentarze (72)
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Ostatnio pani w ZUSie powiedziała mi, że ona widzi na swoim komputerze inne rzeczy na moim koncie niż ja.
@ArnoldZboczek: Słyszałem (ale nie weryfikowałem), że póki co nie ma kary za brak aktywacji.
@keklulz: to dostaniesz od państwa kopa w dupę i też się zdziwisz ¯\(ツ)/¯