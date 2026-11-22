Wrze na ulicach portugalskich miast. "Chcemy tanich mieszkań!"
Kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów wyległo w sobotę na ulice największych portugalskich miast w protestach przeciwko wysokim czynszom oraz rosnącym kosztom życia. W demonstracjach wzięli udział zarówno mieszkańcy miast, jak też członkowie związków zawodowych z różnych części kraju.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (128)
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Złote wizy, ulgi podatkowe dla obcokrajowców, zwolnienia podatkowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, rozkwit Airbnb i stagnacja w budownictwie. Ceny mieszkań poszły w górę, a jednocześnie Portugalia nie jest jakimś specjalnie bogatym i uprzemysłowionym krajem.
Wystarczyło 20 lat.
Pracodawcy i duże firmy wykorzystują ludzi jak nie wiem co. ludzie mają więcej obowiązków na jednym stanowisku niż kiedyś. a zarabiają psi grosz.
Tylko doplaty, ulgi, nizsze podatki dostana fundusze i deweloperzy