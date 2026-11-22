Jakbym mógł od Państwa wynająć sobie mieszkanie z 80m, z zapewnieniem że wynajem mam do końca życia, a czynsz nie będzie rósł jak p------y, to nie j---ł bym się w jakieś kredyty i kupowanie żeby mieć na własność. A tak to dość że wynajmuję od osoby prywatnej która w-----e mnie prawie z dnia na dzień jak będzie miała takie widzimisię, to jeszcze co roku podnosi mi czynsz że jak trend się utrzyma, Pokaż całość