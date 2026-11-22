Wychowali dzieci bez 800+. Chcą dodatku. "Uczciwość pokoleniowa"
Rodzice, którzy wychowali dzieci przed wprowadzeniem 800 plus, domagają się rekompensaty emerytalnej.neo78
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Rodzice, którzy wychowali dzieci przed wprowadzeniem 800 plus, domagają się rekompensaty emerytalnej.neo78
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Komentarze (108)
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@Gozd:
@Janusz_Rekina: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwa%C5%82a_SN_III_CZP_72/96_Gaw%C4%99da_vs._Wa%C5%82%C4%99sa
@Kot_nie_pies: Wiadereczko śledzików. Moi rodzice wychowali nas i wykształcili bez 800+
Nie było na becik, na wyprawkę, na zeszyty. Sami zarobili.
@hakunnin: Nie wiem, wiem jedno, pracowali aby zapewnić byt i wykształcenie dzieciom, zbudować im dach nad głową, nie kradnąc, nie żebrząc, nie należąc do żadnej partii. Nas też tego nauczyli.
Być może masz inne doświadczenia rodzinne.
@RobertinoIncelino: to już się nie udało...
Na początku lat 2000 wyjeżdżając na wakacje do pracy "na zachodzie" mogłeś odłożyć na zakup mieszkania.
Rozumiem, że mieszkania, które też były socjalem, a przeszło na własność za drobne - odda 100% obecnej ceny rynkowej na nowe budownictwo społeczne? Wtedy się zgadzam.