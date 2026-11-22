Małżeństwo na dyrektorskich stanowiskach. W tle znajomość z burmistrz
W Limanowej małżeństwo Wąsowiczów zajmuje dwa dyrektorskie stanowiska w miejskich strukturach. Alicja Wąsowicz, wieloletnia znajoma burmistrz Jolanty Juszkiewicz, kieruje Miejskim Centrum Usług Wspólnych. Jej mąż Ryszard został dyrektorem operacyjnym miejskiej spółki MZGKiM. Specjalnie utworzone staprzemyslaw-antkiewicz
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Komentarze (13)
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Bo tam sie idzie po to aby sie zyciem delektowac, jakas dzialke sobie zalatwic etc-
Moj maz jest z zawodu dyrektorem. Solista baletu.
https://limanowa.in/aktualnosci/miliony-na-pensje-kilka-procent-na-inwestycje-skromne-poczatki-gminy/81095
Nic mnie tak nie śmieszy jak tego typu galerie zdjęć z wójtem, urzędnikami i miejscowymi przedsiębiorcami(czyt. znajomymi szwagra) z okazji