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W powiecie limanowskim od 2025 gmina Kamienica podzieliła się na dwie gminy - Kamienica i Szczawa. To są tak naprawdę słabo zaludnione, obszary w większości zalesione. W jakim celu był ten podział? Klasyczne nie wiem ale się domyślam. Potem był artykuł, że większość budżetu gminy Szczawa zostało przeznaczone na pensje urzędników.Nic mnie tak nie śmieszy jak tego typu galerie zdjęć z wójtem, urzędnikami i miejscowymi przedsiębiorcami(czyt. znajomymi szwagra) z okazji