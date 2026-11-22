Ten prosty eksperyment podważa twoje intuicyjne wyobrażenie o ciśnieniu.
Autor filmu obala mit, że szybki przepływ płynu sam z siebie obniża ciśnienie. Eksperymenty z rurami pokazują, że to różnica ciśnień przyspiesza płyn, a nie odwrotnie. Na tej podstawie tłumaczy unoszenie wody w słomce, lot samolotu oraz działanie chwytaków pneumatycznych: Bernoulliego i Coandy.makrofag74
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Komentarze (52)
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- Steve Mould
- veritasium, ale to ostatnio też jakieś takie bardziej rozwlekłe
Z cięższych klimatów:
- PBS Space Time - ze względu na akcent i tematy
- Arvin Ash chociaż za dużo zaczął wody lać
Bardziej na luźno masz jeszcze smarter everyday.
Widziałem wiele ciekawych kanałów ale brak czasu, np. gość za grosze kupił mikroskop elektronowy od uniwerku czy coś w USA, naprawił to... budżetówka nie potrafiła i woleli wydać kasę podatnika pewnie na nowy.
@hadzia: ktoś ich ostatnio wykupił za gruby hajs i mam wrażenie, że klepią materiały masowo bez Dereka i to widać. Może jak robią za dużo to jest przesyt a może po prostu spadła im jakość, ciężko określić.
Nie wiem skąd ten mit, bo ja czegoś takiego nie słyszałem. Co najwyżej ludzie myślą, że jak się zaciśnie końcówkę węża i woda zaczyna lecieć dalej, to ma wyższe ciśnienie, niż gdy wolniej wypływa z niezaciśniętego węża...
Natomiast wszystko załatwia znajomość równania Bernoulliego, które opisuje zasadę zachowania energii dla przepływającego płynu (energia związana z ciśnieniem, prędkością i wysokością), z
@mark-twain:
Ze względu na geometrię skrzydła, jego zakrzywienie oraz kąt natarcia nad górną powierzchnią tworzy się podciśnienie, czyli spada ciśnienie statyczne. To powoduje wzrost ciśnienia dynamicznego, a tym samym zwiększenie prędkości przepływu. To nie szybkość tworzy podciśnienie, lecz różnica ciśnień wymuszona opływem przyspiesza powietrze.
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
No ciekawe ilu wie, że w gniazdku nie ma 230V, ok, to może jakiś % jeszcze wiedzieć, no to dalej, ciekawe ilu w takim razie wie ile faktycznie jest i potrafi wytłumaczyć dlaczego.