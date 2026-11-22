Samotna matka ma tą zaletę, że jeśli ma 1-2 dzieci to istnieje szansa, że będzie chciała kolejne. Więc jeśli koniecznie chcemy przed śmiercią spłodzić potomstwo, to taka kobieta będzie lepszą opcją niż samotność czy bezdzietna kobieta która nie chce czy nie może mieć dzieci.

Jednak taki związek to też cena, którą nie każdy jest w stanie ponieść. Przejście z samotności do bycia parterem oraz ojczymem kilkuletniego dziecka może być jak kubeł zimnej wody… Szczególnie, jeśli mimo bycia w związku taka kobieta wciąż dużo wyżej od partnera stawia swoje dziecko czy nawet zwierzaki domowe.

Kolejnym aspektem jest relacja dziecka z ojcem. Jej brak nie jest czymś dobrym – oznacza chociażby brak alimentów… Z drugiej strony nie chcemy, aby ojciec dziecka był kolejnym członkiem naszej rodziny, szczególnie jeśli matka stawia go wyżej od nas.

Trzeba też dowiedzieć się, skąd ta samotność wynika – jeśli kobieta rozstała się w dobrych warunkach z ojcem dziecka to sytuacja całkowicie inna, niż ta w której przez lata była w toksycznym związku albo gdzie dziecko jest wynikiem przelotnego romansu.