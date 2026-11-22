Dlaczego GTA 6 jest kiepskie

W tym tygodniu wyszła nowa odsłona serii, która w latach dwutysięcznych zasłynęła z ostrego humoru, rasistowskich żartów i tego, że można było dusić prostytutki. W tej grze wciskasz R2, żeby razem z ukochaną skręcić stolik kawowy. Wciśnij L2, żeby pogłaskać przyszłą mamusię po brzuszku, i X, żeby skoczyć po kwiaty dla dziewczyny.

Chłopaki, to g---o jest gejowskie. Żaden prawdziwy fan GTA tego nie kupuje. Kobiety przejęły Rockstara. Wiecie, skąd to wiem? Bo wszystkie misje poboczne to rzeczy, o które poprosiłaby mnie moja żona. Zrób zakupy, kup kwiaty, kup Lucii naszyjnik. A, i jak mogliśmy o tym zapomnieć? Napraw schody, pomaluj sypialnię, posprzątaj dom.

Razem z Trevorem porywaliśmy samoloty transportowe Merryweather. Torturowaliśmy terrorystów. A teraz kupuję rzeczy do pokoju dziecka. Panowie, co się stało z GTA?

Druga rzecz, która mnie wkurza, to jak wszystko teraz ugrzeczniono i jak mało jest w tym humoru. Wywalili niepoprawne żarty. Wywalili prostytutki. A teraz słuchajcie tego. Wiedzieliście, że w grze nie można zastrzelić nikogo z, cytuję, „grupy chronionej”? No dajcie spokój.

Tak czy owak, GTA 6 to kompletna porażka. W tym filmie chcę wyjaśnić dlaczego. Mam trzy powody. Po pierwsze, oparcie całej gry na związku dwojga ludzi było wielkim błędem. Po drugie, po charakterystycznej dla serii bezczelności nic już nie zostało. Wszystko ugrzecznili. A po trzecie, mówiąc szczerze, to po prostu kiepsko zrobiona gra.

Związek Jasona i Lucii

Dobra. To mój największy problem z GTA 6. Postawienie związku w centrum gry z serii GTA po prostu się nie sprawdza.

Żeby zrozumieć GTA, trzeba chyba zrozumieć, jaką fantazję te gry sprzedają. Chodzi o faceta, który pnie się na szczyt. O wszystko, co po drodze idzie nie tak, i o te wszystkie zabawne, ciekawe postacie, które po drodze spotyka.

Siedzę sobie jako Jason, maluję Lucii sypialnię, robię jej paznokcie, składam łóżeczko dla dziecka i myślę: „O rany. Czyli przez całą resztę gry będę uwiązany do tej potwornie irytującej baby”. I gdzie tu zabawa, stary? Żeby taka gra dawała frajdę, chcesz mieć wolną rękę. Chcesz być potworem. Chcesz być narkotykowym bossem. Chcesz robić lewe interesy i sypiać, z kim ci się podoba, bez żadnych zobowiązań. W dawnym GTA mogłeś przespać się z Mandy. W GTA: Rogacz 6 nie wolno ci zdradzić Lucii, bo to symulator grzecznego chłopca.

Może ciebie takie rzeczy w grach nie bawią. W porządku. Ale właśnie na takim łajdaczeniu się polega GTA. A wiecie, kto się ze mną zgadza? Dan Houser, twórca GTA. W 2008 roku „Spiegel Online” zadał mu takie pytanie:

Spiegel Online: Zrobilibyście kiedyś grę z kobietą w roli głównej?

Dan Houser: W GTA raczej nie. Sporo o tym czytaliśmy i rozmawialiśmy. Powstrzymało nas to, że wydało nam się to trochę naciągane. Nie znaleźliśmy kobiet na wysokich szczeblach przestępczej hierarchii.

Spiegel Online: Czyli GTA jest dla facetów?

Dan Houser: Tak, te gry są bardziej męskie, bo robimy rzeczy dla siebie, a większość z nas to mężczyźni. Robimy westerny, gry o uczniakach, o gangsterach. Te gry są bardziej męskie, bo sami jesteśmy w większości facetami.

Pokazuję wam teraz zdjęcie Rockstara z 2026 roku. Myślę, że sami zobaczycie, skąd się wziął problem. Rockstar przestał być studiem zdominowanym przez mężczyzn, jak w 2008 roku. A ponieważ teraz pracują tam głównie kobiety, dostajecie Symulator domowych obowiązków Jasona Rogacza 5000.

Tak o GTA 6 napisał „The New York Times”:

„Grand Theft Auto 6” skradnie ci serce. Seria dojrzewa. Po pamiętnych kraksach i napadach przychodzi pora na grę o miłości, związkach i trosce o drugą osobę.

Chłopaki… Kiedy już wyjdzie na jaw, jak to było z tymi opłaconymi recenzjami na Metacriticu i z tymi dziennikarzami, którzy podlizują się wydawcom, żeby mieć dostęp do gier, zwykli ludzie sami zagrają i stwierdzą, że to po prostu kiepskie GTA. Myślę, że masowo porzucą tę grę i całą serię, a Rockstar straci miliardy dolarów. I myślę, że wszystko rozbija się o jedno słówko, które słyszałem też z ust samego Rockstara. „Dojrzewa”.

Rockstar uważa, że masz dorosnąć. Że masz dojrzeć. Ludzie z Rockstara już nie są graczami. Nie reprezentują nas. Nie lubią starych GTA. Myślę wręcz, że gdyby mogli, wymazaliby je z historii. Dla nich jesteś po prostu problemem. Masz, cytuję, „dorosnąć i dojrzeć”. Masz „bardziej się postarać”, ty zacofańcu.

Te grube lesbijki nie rozumieją, że jest w facetach coś, co nigdy nie dorasta. Zawsze będą nas kręcić wojny i przestępczość. Zawsze będziemy lubić się wygłupiać, być facetami i wysadzać różne rzeczy w powietrze. Ta część nas wcale nie musi dojrzewać. Po prostu w każdym facecie nadal siedzi mały chłopak. Ale jasne, pozwólmy jakiemuś odklejonemu lewackiemu dziwadłu spod znaku „LG HDTV” pouczać nas, że to my mamy dojrzeć. Dobra. Tak jest, szefie.

Gdy spojrzysz na GTA 6 w ten sposób, wszystko staje się jasne. Nabijamy się z Jasona, bo jest rogaczem. Sika na siedząco. Bez przerwy prawi dziewczynie komplementy, bo to taka miękka beta. A Rockstar stawia go za wzór. „Masz być bardziej jak on, zacofańcu. Masz pozwolić, żeby irracjonalna kobieta bez jednej zalety weszła ci na głowę i traktowała cię jak śmiecia”. Dzięki, Rockstar. Możecie to sobie zatrzymać.

I żebyście wiedzieli, chłopaki: od trzech lat jestem szczęśliwie żonaty. Mamy dwójkę dzieci i jestem po uszy zakochany w żonie. Tyle że ja już wybieram z żoną kolory do pokoju dziecka i chodzę po kwiaty. Kiedy odpalam grę, nie potrzebuję jeszcze nudnej jak flaki z olejem wirtualnej żony, dla której będę robił to samo. Chcę się uśmiać do łez. Chcę coś wysadzić. Chcę porobić te wszystkie tradycyjne, typowo męskie głupoty. Dobra, lecimy dalej.

Humor i bezczelność GTA

Humor i charakterystyczna dla tej serii bezczelność zostały całkowicie wymazane. Chłopaki, trzy szybkie fakty o GTA 6. Po pierwsze, w grze nie ma prostytutek. Po drugie, Jason nie może zdradzić Lucii. Po trzecie, jest chyba ze dwieście kwestii dialogowych, w których Jason mówi Lucii, jaka jest ładna. Już po tym powinniście wiedzieć, że tę grę napisały kobiety.

Zamiast grać kimś pokroju Trevora, bezczelnym twardzielem, dostajemy Jasona. To taka kompletnie bez życia lalka Ken. Nic w nim ciekawego. Ktoś w komentarzach nazwał go „Gollumem bez duszy”. Nie mogę przestać o tym myśleć, bo to takie trafne. Przecież w GTA 5 mieliśmy Lamara i Franklina.

W GTA 4 mieliśmy Bruciego i Yusufa Amira.

Czy w GTA 6 jest choć jedna zabawna postać?

Chłopaki, Cal, ten wasz kumpel w grze, w ogóle nie jest zabawny. Ten koleś to wyobrażenie białej liberałki o tym, co jest śmieszne. W kółko plecie od rzeczy i to ma nas niby bawić. Raúl nie jest śmieszny. Boobie nie jest śmieszny. I wiesz, drogi słuchaczu, dlaczego ci goście nie są śmieszni? Bo kobiety na ogół nie są zabawne, a tę grę napisały kobiety. Zaczyna się układać w całość? Oto humor GTA 6 w pigułce:

— Chula!

— Andrés!

— Kopę lat! Co u ciebie?

— No wiesz, ciągle coś się dzieje.

— Lucia, Jason, poznajcie Andrésa Dele.

— Wybaczcie, lubię się przytulać. No już taki jestem. Chodźcie tu do mnie!

Ale na tym się nie kończy. W GTA 6 naprawdę wkurza mnie hipokryzja Rockstara. Możesz zastrzelić przypadkowego białego przechodnia. Możesz zastrzelić przypadkowego czarnego przechodnia. Ale spróbuj zastrzelić przypadkową osobę spod znaku „LG HDTV”. Nic z tego, nie da się jej zabić. Idziesz na protest lewicy woke i próbujesz strzelać do uczestników? Też nic, są nieśmiertelni. Wchodzisz do klubu i próbujesz kogoś zastrzelić? Ludzi w środku też nie da się zabić.

Dla mnie to straszna hipokryzja ze strony Rockstara. Biali? Kogo to obchodzi. Czarni? Kogo to obchodzi. Ale strzel do kogoś ze świętej grupy, a wtedy, o nie, teraz to już naprawdę przegiąłeś. Wiele razy miałem takie wrażenie podczas gry. Trafiałem w dziwne miejsca, gdzie nie mogłem do nikogo strzelić, popełnić przestępstwa albo gra w ogóle nie pozwalała mi wyciągnąć broni.

Jak na grę o popełnianiu przestępstw i zabijaniu ludzi GTA 6 jest strasznie ugrzecznione. To gra o popełnianiu przestępstw, która nie chce, żebyś popełniał przestępstwa. Serio. Już w pierwszej misji, kiedy napadasz na punkt realizacji czeków, spróbowałem zastrzelić innych ludzi w środku i gra po prostu mi nie pozwoliła. I to jest w niej do kitu. Jak mówiłem, to symulator przestępczości, który nie chce, żebyś popełniał przestępstwa. No przecież to głupie.

Nuda i problemy techniczne

Dobra, punkt trzeci. GTA 6 jest po prostu cholernie nudne. Mam za sobą dopiero jakieś dziesięć godzin, ale chyba już do tego nie wrócę. Jak dotąd to najnudniejsze GTA, w jakie grałem.

GTA 3 od razu wrzuca cię w środek akcji. Uciekasz z konwoju więziennego i zaraz robisz misje dla mafijnego bossa. W GTA 5 ledwie kończy się sesja Michaela u terapeuty, a ty już ścigasz się samochodami jako Franklin, razem z Lamarem, i słuchasz, jak z siebie żartują. Chwilę później wjeżdżasz Hummerem przez witrynę salonu samochodowego. GTA 5 daje niesamowitą frajdę od samego początku. Bo pisał je jeszcze stary Rockstar.

A na początku GTA 6 tak się kręcisz bez celu i robisz różne rzeczy w oczekiwaniu, aż Lucia wyjdzie z więzienia. Coś tam naprawiasz. Zbierasz czynsz. Idziesz do fryzjera. Kupujesz Lucii żarcie. Kupujesz Lucii biżuterię. Sprzątasz dom. Medytujesz. Grasz z Calem w gry wideo. Mam wrażenie, że na tym samym etapie GTA 5 było już o wiele ciekawsze i o wiele więcej zdążyło się wydarzyć.

A jak już mówiłem, dodatkowo ciężko w to grać, bo żadna z postaci nie jest ani ciekawa, ani zabawna. Kto tu niby ma mnie śmieszyć? Brian? Ten Jamajczyk od łodzi? Cal? Mandy?

Gra jest nudna również dlatego, że trochę za bardzo wzorowali te wszystkie zajęcia na Red Dead Redemption 2. Karmienie konia, czyszczenie broni czy rozpalanie ogniska może być ciekawe na Dzikim Zachodzie w 1910 roku. To piękny świat, w którym można się zanurzyć i do którego aż chce się uciec. Ale zabawa w symulator codzienności w Miami w 2026 roku wydaje się po prostu głupia. Dlaczego mam grać w te nudne minigierki, żeby wyremontować Lucii dom? W tylu miejscach GTA 6 wygląda, jakby po prostu skopiowali Red Dead 2, i to kiepsko. Wzięli z RDR2 najbardziej przyziemne czynności i uznali, że dzięki nim zrobią ciekawą grę. No i nie zrobili.

Ale ostatecznie tym, przez co granie staje się tak nieznośne, jest fakt, że przez całą grę jesteś uwiązany do okropnej osoby. I żeby ona chociaż była okropna w zabawny sposób, jak Trevor. Mogłeś zdecydować, czy chcesz robić z nim misje. Mnie akurat bawił do łez. Tutaj ktoś cię na siłę wpycha w związek, w którym wcale nie chcesz być.

Stary, ta Lucia to jedna z najgorszych postaci, jakie kiedykolwiek spotkałem w grach. Pewnie nagram o niej osobny film. Jesteście jak papużki nierozłączki. Nie możesz się jej pozbyć. Tkwisz z nią w związku przez całe sto godzin gry. A ja, szczerze mówiąc, wysiadam. To jedna z najgorszych postaci w grach i działa mi na nerwy. Nie lubię nią grać i po prostu jej nie lubię. To jeden z wielu, wielu powodów, dla których nie chcę już w to grać.

Zszokowała mnie też liczba błędów i to, jak nisko spada płynność. Przez cały czas gra wydaje się ociężała i reaguje na sterowanie z opóźnieniem. Miałem spadki aż do 24 klatek na sekundę. Przez ostatnie pięć lat zdążyliśmy się przyzwyczaić do 60 klatek w każdej nowej grze. A tu na moim Xboksie czasami ląduję z powrotem przy 24. Żadna frajda, stary. Wszystko wydaje się przez to powolne, a sterowanie mało responsywne.

Więc kiedy wchodzę na Metacritic, widzę 99 na 100 i wszyscy dają tej grze dziesiątki, to myślę sobie: albo mamy do czynienia z jakąś skoordynowaną operacją na wielką skalę, z machiną propagandową, albo ci ludzie tak bardzo kierują się lewicową ideologią, że w ogóle nie widzą problemu w tym, jakim rogaczem jest Jason.

Technicznie ta gra to porażka. Pod względem płynności też. Jest w niej masa błędów. Jak już mówiłem, Jason jest rogaczem. Lucia jest kiepską postacią. Gra jest nudna. Brakuje jej pazura. To nie jest GTA. Ta gra zawodzi pod tyloma względami. Myślę, że dziesiątkę mógłby jej wystawić chyba tylko ktoś, kto nigdy wcześniej nie grał w żadne GTA. Tylko ktoś taki.