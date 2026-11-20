Dowiedziono prawdziwości hipotezy Riemanna z pomocą Sztucznej Inteligencji.
Jest już niemal pewne, że matematyk Levent Alpöge pracujący dla Anthropic (twórcy Claude) dowiódł prawdziwości hipotezy Riemanna przy pomocy AI Właśnie zakończono pierwsze sprawdzanie w kodzie Lean i wynik jest prawidłowy, dowód nie ma błędów.qwe_
- #
- #
- #
- #
- #
- 1
- Odpowiedz
Komentarze (1)
najlepsze
https://www.scientificamerican.com/article/anthropic-mathematician-claims-to-prove-riemann-hypothesis-most-famous-problem-in-all-of-math/
a tutaj link do społeczności matematyków, gdzie sprawdzany jest dowód
https://leanprover.zulipchat.com/#narrow/channel/113488-general/topic/Discussion.3A.20Alp.C3.B6ge.20Proves.20the.20Riemann.20Hypothesis/near/642270043