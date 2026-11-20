Wycofują reklamy z Republiki. "Nasze spoty nie będą już emitowane"
Rituals Cosmetics Poland, firma produkująca kosmetyki i zapachy do domów, wycofuje swoje reklamy w TV Republika. "Począwszy od grudnia 2026 r. nasze spoty telewizyjne nie będą już emitowane na tym kanale" przekazuje w komunikacie, do którego dotarł money.pl.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (25)
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Co ciekawe provident nie usuwa reklam. Wiadomo, że takich pelikanów jak w republice to nigdzie nie znajdą
tag beka z pisu ale tagu polityka nie ma?
to jest wykop, a nie sok z buraka