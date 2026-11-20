Syreny wyły na wschodzie Polski. Znaleziono niezidentyfikowany obiekt
Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip potwierdza w rozmowie z Wirtualną Polską, że w miejscowości Lipowiec w gminie Księżpol spadł niezidentyfikowany obiekt. Upadł na skraju lasu, nie ma zagrożenia dla ludzi z tego miejsca. Mieliśmy zgłoszenie po eksplozji.KapitanTorpedal
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Komentarze (78)
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@spinaczel: W Przewodowie też mała być ruska rakieta.
https://wiadomosci.wp.pl/tu-spadl-niezidentyfikowany-obiekt-mamy-zdjecie-7352975400523808a
Prosimy Batyra o ustosunkowanie się do tego, że bardzo dobry przyjaciel n--------a w nas rakietami.