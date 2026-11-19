TL;DR Kupuję nowy tablet za 5499 zł, otrzymuję porysowany egzemplarz, a sklep proponuje mi 499 zł rekompensaty, żebym sobie go zatrzymał xD





Cześć, ostatnio czytałem tutaj jak EURO RTV AGD wydymało jakiegoś Mirka na odkurzacz, to również ja chciałbym opisać moją aktualną sytuację z tym pięknym sklepem i jak próbują dymać swoich stałych klientów.



Zaznaczam tylko, że na nic nie liczę, jestem dymany przez system cały czas, więc nie dziwi mnie takie traktowanie stałych klientów przez takie korporacje. Wnioski wyciągnijcie sami, ewentualnie będę wdzięczny za jakieś porady.

Zamówiłem przez internet monitor graficzny za 5499 zł. Sprzęt kupowałem jako nowy, pełnowartościowy produkt, więc chyba oczywiste jest, że oczekiwałem urządzenia bez żadnych uszkodzeń.

Przesyłka przyszła kurierem DHL (tam też złożyłem reklamację, jeszcze nie dostałem odpowiedzi). Po uruchomieniu i dokładniejszym obejrzeniu urządzenia zauważyłem na nim widoczne zarysowanie na środku ekranu! Rysa około 1cm. Nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale czuć skrobnięcie.

Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową zgłosiłem w ciągu mniej niż 10 godzin od otrzymania przesyłki. Tablet przyszedł rano, odpakowałem go wieczorem po pracy. Napisałem im, wyślijcie mi nowy tablet albo zwrot kasy. Nie jestem naciągaczem na sprzęt, ani nic takiego i to widać po mojej długiej historii w tym sklepie i zamawianiu dużej ilości towarów od lat.

Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od RTV EURO AGD. Sklep informuje, że nie może przychylić się do mojego oczekiwania, ale w ramach rozwiązania problemu proponuje obniżenie ceny o........ 499 zł.

Czyli według RTV EURO AGD sprawa wygląda tak: kupuję nowy monitor za 5499 zł, otrzymuję porysowany egzemplarz, a sklep proponuje mi 499 zł rekompensaty, żebym sobie go zatrzymał.

Nie po to wydaję ponad 5 tysięcy złotych na nowy sprzęt, żeby później zastanawiać się, czy dostałem produkt używany, powystawowy czy po prostu uszkodzony.

Jestem stałym klientem RTV EURO AGD i nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim podejściem, może dlatego, że nigdy nic nie reklamowałem. Tym bardziej dziwi mnie, że zamiast zaproponować normalne rozwiązanie problemu, sklep próbuje zakończyć sprawę symbolicznym rabatem.

Dodatkowo sprzęt kupiłem przez internet, a od odbioru przesyłki minęło dopiero 7 dni, więc nadal mam możliwość skorzystania z 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy. Jeśli nie uda się znaleźć sensownego rozwiązania, zamierzam z niego skorzystać i odesłać urządzenie.

I teraz pytanie do Was: czy według Was 499 zł rekompensaty za porysowany tablet za 5499 zł to uczciwe rozwiązanie?

Czy RTV EURO AGD faktycznie może uznać, że taka kwota jest proporcjonalna do utraty wartości sprzętu, i odmówić wymiany na nowy egzemplarz?