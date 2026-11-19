Stołówka podała opuncję. Dzieci miały ciernie na dłoniach i w buzi. Rodzice są z
Niecodzienny posiłek w szkole w Piasecznie. Dzieciom podano opuncję, której ciernie wbiły się dzieciom w dłonie i w ustaKCZK
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Niecodzienny posiłek w szkole w Piasecznie. Dzieciom podano opuncję, której ciernie wbiły się dzieciom w dłonie i w ustaKCZK
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Komentarze (23)
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( ͡° ͜ʖ ͡°)
@leosiek: Tylko, że w ramach "diety planetarnej" równie dobrze mieszczą się pierogi ruskie, naleśniki i jabłko.